Зам.-министър Петър Младенов: Активният начин на живот е инвестиция в бъдещето

Активният начин на живот не е просто избор, а инвестиция в бъдещето. Когато младите спортуват, те изграждат не само здраво тяло, но и дисциплина, увереност и умения, които ще им служат цял живот. Това каза зам.-министърът на младежта и спорта Петър Младенов по време на откриването на турнир по плажен волейбол.

Турнирът, който се проведе в Созопол е под мотото #BeActive и е част от инициативата Европейска седмица на спорта.

Младенов подчерта, че Министерството на младежта и спорта работи в тясно сътрудничество с общините в цялата страна, за разширяване на възможностите за спорт и активен начин на живот. По думите му, това е ключова стъпка към изграждането на по-здрави, уверени и щастливи млади хора, готови да посрещнат предизвикателствата на съвременния свят.

Събитието организирано от Министерството на младежта и спорта събра десетки любители на плажния волейбол от различни възрасти. Участниците се включиха в оспорвани мачове, забавни спортни предизвикателства и спечелиха множество награди.

#BeActive е инициатива на Европейската комисия, насочена към насърчаване на спорта и физическата активност на гражданите на ЕС. Национален координатор за България е Министерството на младежта и спорта, а изпълнението на проекта се финансира по програма "Еразъм+" на Европейския съюз.