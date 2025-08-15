ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отбор от Гибралтар ще играе отново в същинска фаза на турнир на УЕФА

СНИМКА: "Линкълн Ред Импс"

Колкото и Гибралтар да се смята за футболно джудже, тим от тази малка държава със сигурност ще играе същинската фаза или на Лига Европа, или на Лигата на конференциите.

Хегемонът на малката страна - "Линкълн Ред Импс" стигна до плейоф за втория по сила турнир на УЕФА, след като елиминира в кръг III "Ноа" от Армения.

Първата среща завърши 1:1, а на реванша двата отбора не успяха да си отбележат гол и се стигна до дузпи, при които гибралтарците бяха по-точни и продължават в плейофния кръг, където ще срещнат португалския "Брага", отстранил по-рано през кампания "Левски".

Ако "Линкълн Ред Импс" загуби плейофа, отива в същинска фаза на Лигата на конференциите. Тимът вече е играл в този турнир. Преди 4 г. скромният тим стига до тогавашната групова фаза на най-новото състезание на европейската футболна централа. 

СНИМКА: "Линкълн Ред Импс"
