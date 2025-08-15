ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трети ден продължава борбата с горския пожар близо...

Времето София 26° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21110503 www.24chasa.bg

България 29-а в Европа, мина Русия

736
Играчите на "Левски" ликуват след гола на Радослав Кирилов. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

След класирането на "Левски" и "Арда" за плейофния кръг в Лига на конференциите България се изкачи на 29-о място в ранглистата на УЕФА на база представянето на отборите в европейските клубни турнири.

Победите на двата български клуба, съответно на над  "Сабах" и "Кауно", помогнаха на страната ни да събере коефициент 18,375 и да изпревари от 29-ото място Русия, чиито отбори са отстранени от европейските клубни турнири последните четири сезона заради руската военна инвазия в Украйна.

Българското участие в евротурнирите това лято е едно от най-успешните в последните години, като за първи път от 15 години насам три български отбора ще играят в плейофния кръг - "Лудогорец" ще се изправи срещу северномакедонския "Шкендия"
 за място в основната фаза на Лига Европа, а в третия по сила турнир Лига на конференциите "Левски" ще срещне АЗ (Алкмаар), а "Арда" - "Ракув" (Полша).

Играчите на "Левски" ликуват след гола на Радослав Кирилов. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)