България 29-а в Европа, мина Русия

След класирането на "Левски" и "Арда" за плейофния кръг в Лига на конференциите България се изкачи на 29-о място в ранглистата на УЕФА на база представянето на отборите в европейските клубни турнири.

Победите на двата български клуба, съответно на над "Сабах" и "Кауно", помогнаха на страната ни да събере коефициент 18,375 и да изпревари от 29-ото място Русия, чиито отбори са отстранени от европейските клубни турнири последните четири сезона заради руската военна инвазия в Украйна.

Българското участие в евротурнирите това лято е едно от най-успешните в последните години, като за първи път от 15 години насам три български отбора ще играят в плейофния кръг - "Лудогорец" ще се изправи срещу северномакедонския "Шкендия"

за място в основната фаза на Лига Европа, а в третия по сила турнир Лига на конференциите "Левски" ще срещне АЗ (Алкмаар), а "Арда" - "Ракув" (Полша).