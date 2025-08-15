Дон Кинг обяви боя Пулев - Хънтър за 4 октомври и обвини мениджрите на българина в измами

Най-великият промоутър в историята на бокса Дон Кинг обяви, че боят на Курбат Пулев и Майкъл Хънтър ще бъд на 4 октомври в казиното на Маями. Преди това Хънтър бе обявен за бой с Джаред Милър на 11 септевнри.

Дон Кинг спечели наддаването за битката на Кобрата срещу 1,1 милиона долара и трябва да организара мача за регулярния пояс на Световната боксова асоциация, който бе спечелен от българина.

"Продължават заплахите за съд срещу Световната боксова асоциация от страна на "Епик Спортс". Но всичко това е измама, подкупи и схемички от тяхна страна. "Епик Спортс" се опитва да анулира този бой. Това изпълва атмосферата с лъжи и измами, както и фалшиви новини", се казва в изявление на фирмата на Кинг.

"Световната боксова асоциация обяви, че наддаването е било валидно и легитимно по техните правила. "Епик Спортс" и Кубрат Пулев направиха апел, за да сменят смиъла на тези правила. Това им бе отказано, като твърдяха, че те са спечелили наддаването и поискаха техният апел да бъде одобрен", се продължава в изявлението.

"Джон Уирт не е спрял да се опитва да стопира боя на претендент №1 Майкъл Хънтър. Сега "Епик Спортс" на Джон Уирт и Ивайло Гоцев ще завеждат съдебно арбитражно дело срещу решението на Световната боксова асоциация да не ги уважи. Но Дон Кинг няма да чака изхода от това дело и ще подкрепи честта на Световната боксова асоциация по търга. В момента тя е заложена на карта", се казва в съобщението.