"Арда" отложи мача с ЦСКА, чака разрешение да играе в Кърджали

"Арда" взе решение да се отложи мача с ЦСКА в понеделник. Причината е в контузиите на основни играчи в състава на Александър Тунчев, които ще се опитат да бъдат възстановени за гостуването в четвъртък на "Ракув" в Полша.

Серкан Юсеин е с подут глезен, след като бе зверски настъпан от играч на литовския "Кауно Жалгирис" в първото полувреме. Централният защитник Ебоа Ебоа също още не е възстановен напълно.

"Арда" е поискал нова инспекция от УЕФА, за да получи категория 3 на стадиона си, за да може да се играе реванша в Кърджали. Иначе е заявен стадион "Христо Ботев" в Пловдив.