С 25 победи поред Синер изравни голямата четворка

Яник Синер Снимка: Ройтерс

Защитаващият титлата си Яник Зинер победи Феликс Оже-Алиасим (Кан) с 6:0, 6:2 и се класира за полуфиналите на турнира от сериите "Мастърс 1000" на твърди кортове в Синсинати с награден фонд 9,193 милиона долара.

Така световният номер в тениса едно удължи серията си от победи на твърди кортове до 25 мача.

Италианецът стана едва петият мъж през този век, записал 25 поредни победи на тази настилка, редом с Роджър Федерер, Новак Джокович, Рафаел Надал и Анди Мъри.

На полуфиналите Синер ще срещне френския квалификант Теранс Атман, който изненадващо елиминира седмия в схемата Холгер Руне след победа с 6:2, 6:3.

