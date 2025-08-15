ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Словак и хърватин от УЕФА за "Арда" в плейофа за Л...

"Левски" получава близо 1000 билета за реванша с АЗ в Нидерландия

Снимка: https://www.instagram.com/afas-stadion/

АЗ (Алкмаар) ще приеме "Левски" в плейофния реван за влизане в Лигата на конференциите на 28 август, четвъртък, от 20,30 часа българско време.

Стадионът на нидерланцдите AFAS Stadion е с капацитет 19478 места, което означава, че според правилата на УЕФА те трябва да предоставят на "сините" най-малко 974 билета в отделен сектор за гостуващите привърженици (5 процента от капацитета на съоръжението).

Първият мач между двата тима ще се играе на Националния стадион "Васил Левски" в София на 21 август.

Снимка: https://www.instagram.com/afas-stadion/

