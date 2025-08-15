ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Словак и хърватин от УЕФА за "Арда" в плейофа за Л...

Времето София 31° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21111526 www.24chasa.bg

Петър Стойчев и Таня Богомилова с важни постове в световното плуване

1268
Таня Богомилова

Петър Стойчев и Таня Богомилова бяха утвърдени като членове на две от комисиите на световната федерация по плувни спортове World Aquatics. Номинациите на двамата бяха одобрени официално дни след провеждането на Конгреса на световната централа по плуване в Сингапур.

Световният, европейски шампион и многократен носител на Световната купа по плуване в открити води Петър Стойчев спечели нужните гласове, за да попадне сред членовете на Техническата комисия. Олимпийската и европейска шампионка Таня Богомилова заслужи доверието и беше избрана за член на Комисията по плуване в открити води.

Мандатът на двамата български представители е до 2029 година, съобщиха от Българска федерация по плувни спортове.

Таня Богомилова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Вижте как Виктор се забива в прозорците на автобуса (Видео)