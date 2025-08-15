ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА попълни групата с играчи от втория тим след изгонването на 4-ма

Снимка: ЦСКА

Полузащитникът на ЦСКА Улаус Скаршем тренира на облекчен режим заради контузия. Норвежецът се подготвя индивидуално и не се включи към заниманието на останалите си съотборници на базата в Панчарево.

Новото попълнение Кевин Додай също е контузен и не взе участие в днешната тренировка.

С отбора се подготвя централният защитник Лумбард Делова, който има оферта за трансфер в Саудитска Арабия.

В тренировката се включиха няколко играчи от дублиращия отбор за сметка на отстранените от представителния тим Зюмюр Бютучи, Аарон Исека, Джейсън Локило и Мика Пинто, които пък бяха пратени в дубъла.

Снимка: ЦСКА

