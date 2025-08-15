УЕФА даде мач на "Левски" от плейофа за Лигата на конференциите на неопитен поляк

Съдийска бригада от Унгария ще ръководи домакинството на "Левски" срещу АЗ (Алкмаар) в първия мач от плейофите за вливане в групите на Лигата на конференциите. Двубоят ще се играе на 21 август (четвъртък) от 21,00 часа на Националния стадион "Васил Левски" в София.

Главен арбитър ще бъде 46-годишният Тамаш Богнар с помощници Балаж Бузаш и Петер Кобор. За четвърти рефер е назначен Михай Капрай, а отговорник за системата за видеоповторения (ВАР) ще бъде Ицван Вад с асистент Гергьо Боднар.

Богнар е съдийствал двубоя на "Лудогорец" от груповата фаза на Лига Европа срещу "Виктория" (Пилзен) в Чехия, завършил 0:0 на 3 октомври 2024 година. Преди това е бил и главен съдия в срещата от третия квалификационен кръг на Лига Европа между ЦСКА и Б36 (Фарьорски острови), спечелен от "червените" с 3:1 на 24 септември 2020 година в София.

Реваншът между двата отбора на 28 август от 20,30 часа е поверен на полска бригада. Мачът ще бъде ръководен от 33-годишния Дамиан Силвестжак с асистенти Павел Соколницки и Адам Карасевич. Четвърти рефер е Марцин Коханек, а съдия на ВАР ще бъде Пьотр Ласик с помощник Корнел Пашкевич.

Силвестжак има малък опит с едва 12 мача в евротурнирите, като не е свирил на български отбор досега.