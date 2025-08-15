ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Словак и хърватин от УЕФА за "Арда" в плейофа за Л...

Времето София 31° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21111993 www.24chasa.bg

Рефер от Висшата лига свири на "Лудогорец" срещу "Шкендия" в Македония

904
"Лудогорец" слезе в Лига Европа след 0:3 в Будапеща. Снимка: клубен сайт

Съдийски бригади от Англия и Швейцария бяха назначени от УЕФА за двата мача между шампионите на България и на Република Северна Македония – "Лудогорец"  и Шкендия "Тетово" в  плейофа за Лига Европа.

Съдията Крис Кавана от Англия, който през това лято ръководи мача за трофея "Къмюнити Шийлд" между "Кристъл Палас" и "Ливърпул", ще бъде главен арбитър на първата среща на 21-и август от 21,00 часа на стадион "Тоше Проески" в Скопие. Дан Кук и Йън Хъсин ще бъдат помощници в първата среща, Томас Брамал пък е назначен за четвърти съдия. За системата за видеопомощ (ВАР) ще отговарят Майкъл Сейлсбъри – главен, и Матю Донахю – асистент.

Кавана никога не е ръководил мачове на български клубни и национални отбори. 

39-годишният швейцарец Урс Шнидер пък е съдия реванша в Разград. Реферът веднъж е ръководил среща на 14-кратните шампиони на България. Това се случи преди година, когато "Лудогорец" победи 2:1 "Карабах" в Азербайджан в среща от пресевките на Шампионската лига.

 Помощници на Шнидер ще бъдат неговите сънародници и братя-близнаци Бенямин и Марко Цюрхер. Четвърти съдия е Свен Волфенсбергер. Асистентите от стаята за видеопомощ (ВАР) са Лукас Фендрих – главен, и Мирел Туркес – асистент.

"Лудогорец" слезе в Лига Европа след 0:3 в Будапеща. Снимка: клубен сайт

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Вижте как Виктор се забива в прозорците на автобуса (Видео)