Рефер от Висшата лига свири на "Лудогорец" срещу "Шкендия" в Македония

Съдийски бригади от Англия и Швейцария бяха назначени от УЕФА за двата мача между шампионите на България и на Република Северна Македония – "Лудогорец" и Шкендия "Тетово" в плейофа за Лига Европа.

Съдията Крис Кавана от Англия, който през това лято ръководи мача за трофея "Къмюнити Шийлд" между "Кристъл Палас" и "Ливърпул", ще бъде главен арбитър на първата среща на 21-и август от 21,00 часа на стадион "Тоше Проески" в Скопие. Дан Кук и Йън Хъсин ще бъдат помощници в първата среща, Томас Брамал пък е назначен за четвърти съдия. За системата за видеопомощ (ВАР) ще отговарят Майкъл Сейлсбъри – главен, и Матю Донахю – асистент.

Кавана никога не е ръководил мачове на български клубни и национални отбори.

39-годишният швейцарец Урс Шнидер пък е съдия реванша в Разград. Реферът веднъж е ръководил среща на 14-кратните шампиони на България. Това се случи преди година, когато "Лудогорец" победи 2:1 "Карабах" в Азербайджан в среща от пресевките на Шампионската лига.

Помощници на Шнидер ще бъдат неговите сънародници и братя-близнаци Бенямин и Марко Цюрхер. Четвърти съдия е Свен Волфенсбергер. Асистентите от стаята за видеопомощ (ВАР) са Лукас Фендрих – главен, и Мирел Туркес – асистент.