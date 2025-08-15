Словак и хърватин от УЕФА за "Арда" в плейофа за Лигата на конференциите

Словашкият съдия Михал Оченаш бе определен за главен съдия на първия мач между полския вицешамрион "Ракув" и "Арда" в плейофите на Лигата на конференциите. Негови асистенти ще бъдат сънародниците му Адам Йекел и Тобиаш Почак, а четвъртият съдия също е от Словакия - Филип Глова. Реферите, които са на ВАР системата в този двубой, са от Австрия - Мануел Шуетенгрубер и Александър Харкам.

34-годишният съдия от Жилина Оченаш често получава наряди за мачове на български отбори в Европа. През миналата година той бе главен рефер на двубоя между "Будучност" (Подгорица) и ЦСКА 1948, завършил 1:1 след продължения, което класира български тим напред.

През 2019 младежкият тим на "Септември" загуби от "Динамо" (Киев) с 1:5 в младежката Шампионска лига под ръководството на Оченаш.

Реваншът в България е поверен на хърватина Игор Паяч с асистенти Боян Зобеница и Иван Михал. Четвърти рефер е Зденко Ловрчим от Хърватия, а двойката, отговорна за системата за видео повторения в помощ на съдиите също е от тази страна - Иван Бебек и Марио Зебец.

Паяч не е ръководил важни мачове на български отбори в европейските турнири