Русия: Превзехме още едно селище в Източна Украйна

"Лайпциг" подписа с откритие на Мъри Стоилов

Ромуло СНИМКА: ФЕЙСБУК/"Гьозтепе"

"Лайпциг" подписа с нападателя Ромуло от турския "Гьозтепе", където треньор му бе Мъри Стоилов. Именно родният спец откри бразилеца.

23-годишният футболист подписа договор до юни 2030 година и според медийни съобщения германският клуб е платил 20 милиона евро плюс допълнителни бонуси. 

"Присъединяването към "РБ Лайпциг: е голяма стъпка в кариерата ми. Бундеслигата е една от най-силните и вълнуващи лиги в света и искам да се докажа тук на най-високо ниво", каза играчът.

Миналия сезон Ромуло отбеляза 13 гола и даде девет асистенции в 29 мача в турската суперлига. Очаква се той да заеме мястото на Бенямин Шешко, който се присъедини към "Манчестър Юнайтед" това лято.

"Уверени сме, че той ще внесе нов тласък в играта ни и ще направи атаката ни още по-гъвкава", каза управляващият директор по спорта Марсел Шафер.

