Треньорът на "Левски" с лоша слава в Нидерландия

Испанският треньор на Левски Хулио Веласкес не е непознат в Нидерландия, като си спечелил лоша слава по време на годината, когато е бил начело на "Фортуна" (Ситард).

Заради емоционалното поведение на Веласкес край тъчлинията и подскоците му, придружени с ръкомахане, той е бил наречен "Принца на карнавала" от бившия нидерландски национален вратар Роналд Ватереус, който е играл за ПСВ, "Манчестър Сити", "Глазгоу Рейнджърс" и АЗ (Алкмаар), преди да приключи кариерата си в Ред Бул Ню Йорк. Ватереус днес се изявава като футболен експерт и често коментира и анализира мачовете за популярните в страната спортни предавания, предава БТА.

На Веласкес е посветен специален материал в изданието vi.nl, като испанецът орпледелено е най-разпознаваемото лице от "Левски" в страната. Припомня се, че той е имал успех със скромния "Фортуна" в първите си мачове, като след това тимът завършва на 13-о място в първенството и запазва мястото си в елита, а двете страни се разделят по взаимно съгласие, тъй като треньорът се връща в родината си, за да поеме отбора на Реал Сарагоса.

В Нидерландия са категорични, че Хулио Веласкес е абсолютно непредвидим и емоционално неуравновесен, като холандците трудно са свикнали с постоянните спринтове и физиономии, които е правил край тъчлинията. Някои журналисти дори призовават клуба му "Фортуна" да се намеси и вземе мерки, след като испанецът е бил неуправляем при домакинското поражение от "Твенте" с 0:3 на 11 март 2023 г.