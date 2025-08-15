ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия: Превзехме още едно селище в Източна Украйна

Кабаков свири плейоф за Лига Европа

1088
Георги Кабаков

Георги Кабаков ще бъде единственият български съдия, който ще ръководи мач от плейофния кръг в европейските клубни турнири другата седмица.

39-годишният пловдивчанин, който от дълги години е номер 1 в ранглистата на реферите в България, получи наряд за първата среща от сблъсъка за Лига Европа между "Зрински" (Мостар, Босна и Херцеговина) и "Утрехт" (Нидерландия). Мачът ще се играе на 21 август от 21,00 часа в Мостар.

Помощници на Кабаков от страничните линии ще бъдат Мартин Маргаритов и Мартин Венев, а за четвърти съдия е изпратен Волен Чинков. Българи ще бъдат съдиите, които ще отговарят и за системата за видеопомощ (ВАР). Главен ВАР-съдия е Драгомир Драганов, а негов помощник ще бъде Никола Попов.

