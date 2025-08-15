ЦСКА взе португалец, минал през "Лацио" и "Уулвърхемптън"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ЦСКА се подсили с португалския полузащитник Бруно Жордао, съобщиха официално от клуба.

Футболистът, който идва от полския елитен "Радомяк" (Радом), премина успешно медицинските прегледи и днес подписа договор с "армейците". Той се превръща в шестото ново попълнение в състава на Душан Керкез през този трансферен прозорец.

26-годишният Бруно Жордао има солиден опит в силни европейски първенства. През юношеските си години играе за "Униао Лейрия" и "Брага", като дебютира в мъжкия футбол през 2016 г. за втория тим на "Брага". През следващото лято е трансфериран под наем в италианския "Лацио", а през 2019 г. е закупен от английския елитен "Уулвърхемптън".

Впоследствие Жордао играе като преотстъпен последователно за португалския "Фамиликао", швейцарския "Грасхопърс" и за друг тим от родината си – "Санта Клара".

През зимния трансферен прозорец на 2024 г. халфът подписва с полския "Радомяк", където за сезон и половина натрупва участие в 44 двубоя.

От началото на настоящата кампания има 4 мача и 2 голови асистенции в полската Екстракласа.

В периода 2015-2018 г. Бруно Жордао е част от юношеските формации и младежкия национален тим на Португалия.

В ЦСКА той ще играе с фланелката с №6.

Визитка:

Бруно Андре Кавако Жордао

Роден на: 12 октомври 1998 г.

Ръст: 180 см

Пост: полузащитник