Пускат малолетни само с придружител на мача "Миньор"- "Хебър" в Пазарджик утре

Полицията предприема мерки за охраната на футболната среща между отборите на "Хебър" - Пазарджик и "Миньор" - Перник, съобщи говорителят на местната полицейска дирекция Мирослав Стоянов.

Тя ще се проведе на 16 август /събота/ на стадион „Георги Бенковски" в гр. Пазарджик, а началото на мача е обявен за 20.00 часа. Преди да бъдат допускани на стадиона зрителите ще преминават през щателна полицейска проверка за носене на забранени и опасни предмети. Всички граждани трябва да носят със себе си документи за самоличност, а децата ненавършили 16 години ще бъдат допускани на спортното съоръжение само с пълнолетен придружител и предварително попълнена декларация. Предвидени са места за паркиране на феновете на гостите, както и за привържениците на отбора-домакин. За гостите от Перник е предвидено паркиране в района в близост до сектора за гости и по главния път по посока за село Драгор, без да се нализа в пределите на града. С най-голям капацитет за феновете на домакините е паркингът пред входа на парк „Стадиона" откъм улица „Стоян Ангелов" /паркинга на битака/. От пазарджишката полиция апелират зрителите, които живеят в Пазарджик, да се придвижат към стадиона пеш или с градския транспорт, за да не се създават предпоставки за пътни инциденти или затруднение за придвижване по улиците в близост до зоната на спортното съоръжение.

В охраната на мероприятието са ангажирани сили и средства от структурите на ОДМВР-Пазарджик от областта.