Барчовски избра баскетболистите на България за мача срещу Австрия

Селекционерът Росен Барчовски избра окончателния състав за третия мач на мъжкия национален отбор по баскетбол на България в предварителните квалификации за световното първенство в Катар през 2027 г. Специалистът гласува доверие на 12 баскетболисти, които ще играят в домакинството срещу Австрия. Срещата от петия кръг в група F предстои утре и ще стартира в 18,00 часа в „Арена Ботевград".

От групата за мача с австрийците окончателно отпадна Александър Стоименов, който е с изкълчен глезен, но има шанс да играе в този срещу Нидерландия на 20 август. На негово място ще се включи повиканият по спешност Лъчезар Тошков. В окончателния състав попаднаха още Христо Бъчков и Георги Геранов, които са пред официален дебют с екипа на националите. Двамата ще заместят другият контузен – Брандън Йънг, както и Йордан Минчев, който игра в първите два мача.

Съставът:

Илиян Пищиков, Борислав Младенов, Константин Костадинов, Емил Стоилов, Николай Михайлов, Константин Тошков, Мирослав Васов, Димитър Димитров, Иван Алипиев, Христо Бъчков, Георги Герганов и Лъчезар Тошков.

Националите имат две загуби до този момент и се намират на последното, трето място във временното класиране в групата. Българите се нуждаят от задължителна победа, за да запазят шансове за класиране в същинските квалификации.