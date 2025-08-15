ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Папата ще се срещне с група за правата на ЛГБТ общ...

Времето София 28° / 27°
https://www.24chasa.bg/sport/article/21114255 www.24chasa.bg

Барчовски избра баскетболистите на България за мача срещу Австрия

Снимка: БФБаскетбол

Селекционерът Росен Барчовски избра окончателния състав за третия мач на мъжкия национален отбор по баскетбол на България в предварителните квалификации за световното първенство в Катар през 2027 г. Специалистът гласува доверие на 12 баскетболисти, които ще играят в домакинството срещу Австрия. Срещата от петия кръг в група F предстои утре и ще стартира в 18,00 часа в „Арена Ботевград".

От групата за мача с австрийците окончателно отпадна Александър Стоименов, който е с изкълчен глезен, но има шанс да играе в този срещу Нидерландия на 20 август. На негово място ще се включи повиканият по спешност Лъчезар Тошков. В окончателния състав попаднаха още Христо Бъчков и Георги Геранов, които са пред официален дебют с екипа на националите. Двамата ще заместят другият контузен – Брандън Йънг, както и Йордан Минчев, който игра в първите два мача.

Съставът:

Илиян Пищиков, Борислав Младенов, Константин Костадинов, Емил Стоилов, Николай Михайлов, Константин Тошков, Мирослав Васов, Димитър Димитров, Иван Алипиев, Христо Бъчков, Георги Герганов и Лъчезар Тошков.

Националите имат две загуби до този момент и се намират на последното, трето място във временното класиране в групата. Българите се нуждаят от задължителна победа, за да запазят шансове за класиране в същинските квалификации.

Снимка: БФБаскетбол

