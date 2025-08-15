ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Папата ще се срещне с група за правата на ЛГБТ общ...

Шампионът Иван Иванов: От мен зависи кога ще пробия при мъжете

Шампионът от "Уимбълдън" при юношите Иван Иванов заяви, че, за да преминеш от юношеския към мъжкия тенис ти трябва много дисциплина и много характер, за което той се бори всеки ден по време на тренировките си.

През тази седмица 17-годишният варненец участва на турнира от сериите "Чалънджър 50" в София с награден фонд 54 хиляди евро, но отпадна в първия кръг.

"Календарът е по-натоварен, има повече турнири и преминаваме към мъжките, което е една от най-трудните в тениса като цяло", каза Иванов за седмиците след трофея от "Уимбълдън".

"Живот и здраве, с тялото ми физически съм много доволен. В академията наистина надграждаме физическите ми способности, за да съм по-издържлив, да мога да играя по-добре и да се чувствам по-добре на корта. Отпадането ми в първия кръг на турнира в София е един урок за следващите. Мъжкият тенис е много по-сложен от юношеския и има още много какво да уча за него", продължи Иванов.

Сега му предстои участие на US Open при юношите и по повод участието си, Иван Иванов заяви: "Това ще бъде един от двата последни турнира за мен при юношите, а след това идват и финалите (на сезона до 18 г.) в Чънду. След това започваме да се фокусираме само върху мъжките турнири и да напредвам там. Да, със сигурност можем да видим силно българско участие. Аз съм много впечатлен от това, че и аз, и Александър (Василев) играхме полуфинал на "Уимбълдън". Наистина за мен ще бъде радост, ако успеем да стигнем по-напред с него и да играем добре и на откритото първенство на САЩ. Личната ми цел е да напредвам, да мога да играя и да чувствам играта си по най-добрия начин."

Техническият директор на Българската федерация по тенис Йордан Божинов уточни, че в сряда в централата е пристигнало писмо, че Иван Иванов е първият, който се класира за финалите в Чънду в Китай през октомври.

"Иван е първият, който се класира, а Александър Василев също върви по план, но след откритото първенство на САЩ ще се разбере колко български участници ще има в турнира. Иван е първият от две години насам, Илиян Радулов за последно участва през 2023-а", каза Божинов.

"Тактиката е голяма част от играта на тенис корта, но срещу мъжете, както казах, е съвсем друго. Понякога тактиката може и да не работи. Да, не успях да открия най-добрия си тенис, но смятам, че ако вдигна нивото, този резултат ще е различен", коментира още Иван Иванов за мача си от първия кръг на турнира в София, а за престоя си в Испания след успеха в Лондон, той обясни:

"Да, успяхме да се видим с Рафаел Надал за кратката седмица в академията. Той ме поздрави и ми каза, че резултатът е много добър, но това е една от стъпките, а пътят е дълъг и това само трябва да ме мотивира, а не да ме кара да се отпусна."

"Няма правилен отговор на въпроса колко дълго време би ми отнело да пробия в мъжкия тенис. Това зависи от човека, това зависи от мен, това зависи факта как съм тренирал и се надявам до може би една година да мога да играя с мой ранкинг в турнирите. Да продължавам напред и да се чувствам комфортно, както се чувствам при юношите. А това да играя с някои от големите в тениса е привилегия и един много добър урок. От тези тренировки може да се вземе добър пример", категоричен бе българинът.

Попитан за участието си в отбора на България за купа "Дейвис" в предстоящия сблъсък с Финландия на 13-14 септември в Пловдив, Иван Иванов отговори: "Притеснения има, естествено, все пак играеш за България. Това е един от най-важните ни мачове като отбор и като нация. Напрежението идва от всички очаквания, които има публиката. Но все очакванията са вяра и това е нещо позитивно. Така мисля да го възприема и това да е мотивация, за да имам шанс за спечеля."

