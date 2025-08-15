16 г. по-късно двама българи вкараха за “Левски” в 2 поредни европейски мача

16 години по-късно двама българи вкараха в последователни мачове за “Левски” в Европа. Борислав Рупанов донесе успеха в София срещу “Сабах” в първия мач от 3-ия предварителен кръг на Лигата на конференциите. На реванша пък Радослав Кирилов откри в Азербайджан, за да направи дубъл от български попадения. А Мазир Сула оформи крайното 2:0, с което “сините” стигнаха до заветната цел - бараж за третия по сила турнир на УЕФА. Там съперник ще е нидерландският АЗ (Алкмаар). Първият епизод от сблъсъка е в четвъртък на препълнения до краен предел Национален стадион “Васил Левски”, или казано с цифри - пред 40 хил.

Срещу носителя на купата на Азербайджан “сините” изиграха най-добрия си мач. И показаха, че класата им е в пъти по-голяма от 5-ия от миналия сезон в тамошното първенство, напук на ресурсите, които се влагат в отбора. В срещата срещу “Сабах” от дълго време насам в Европа “Левски” излезе с цели 6-има родни играчи.

Иначе за последно поне двама българи вкараха в последователни срещи за “сините” в евротурнирите през 2009 г. Тогава в кръг I на Шампионската лига столичани срещат непретенциозния тим на първенеца на Андора - “Сант Жулия”. Разгромяват опонента с общ резултат 9:0 (4:0 в първия мач и 5:0 в реванша). А голове в първия мач отбелязват Георги Христов и Владимир Гаджев. В ответния мач пък точните българи за “сините” са Мариян Огнянов, Христо Йовов, Иван Цанев и Александър Киров.

Интересното е, че във въпросния период ръководна позиция в клуба има и настоящият изпълнителен директор на “Левски” Даниел Боримиров, като тогава е спортен шеф.

Бранителят Кристиан Макун отново бе един от най-добрите на терена. Защитникът с всеки изминал мач показва, че вдига нивото, а и цената си.

В същото време “сините” за 3-и в историята си не допускат загуба в 6 поредни мача в европейските турнири, що се касае до редовното време. Вицешампионът на България направи две нулеви равенства в първия кръг на Лига Европа с “Апоел” (Беер Шева). Отстрани израелците след дузпи.

Към 11-метрови удари вървеше и сблъсъкът с “Брага” от кръг II (0:0 в двата мача след редовното време), но магично изпълнение в продълженията на срещата от страна на играч на португалците изпрати “сините” в Лигата на конференциите.

За първи път столичани не губят 6 мача в турнирите на УЕФА през сезон 2003/2004. “Сините” не допуснаха поражение нито у дома, нито в реваншите в мачовете от купата на УЕФА, където съперници са “Атирау”, “Апоел” (Рамат-Ган) и “Славия” (Прага). Серията е прекъсната от поражение от “Ливърпул”.

Второто подобно постижение на “сините” е през 2010 г. в Лига Европа. Там “сините” не допускат поражения последователно от “Дъндолк”, “Калмар” и АИК, за да стигнат до груповата фаза на турнира.

Радослав Кирилов вкара първия си гол в Европа с екипа на “Левски”. “Сините” привлякоха крилото за без пари. За 0 стотинки дойде и авторът на втория гол във вратата на “Сабах” - Мазир Сула.

Но върхови постижение не записва само клубът, ами и треньорът. Предводителят на “сините” Хулио Веласкес дебютира в Европа през този сезон, още не познава вкуса на поражението. А може и да се похвали с постижение, което само един треньор на “Левски” е достигал - да елиминира 2 отбора в различни турнири на УЕФА в един сезон. Първият, направил това, е Славолюб Муслин, който преди 23 г. има преодолени противници в Шампионската лига и купата на УЕФА.

Начело с Веласкес, към когото имаше много негативизъм, обаче “сините” за първи път от 15 г. ще изиграят поне 8 мача в Европа.

През споменатата по-рано 2010 г. под ръководството на Ясен Петров записват общо 12 мача в Лига Европа, където в групите имат сблъсъци с “Гент” , “Лил” и “Спортинг” (Лисабон”).

Веласкес 2 пъти се е изправял срещу АЗ, когато е бил треньор в Нидерландия. Докато е начело на “Фортуна”, настоящият предводител на “сините” губи и двата мача - 1:3 и 0:3.

Според Football Meets Data шансовете на “Левски” да елиминира АЗ са 22%. Съперникът на “сините” е вторият с най-висок коефициент в турнира, като единствено “Фиорентина” има повече. Но българите имат своите шансове, особено у дома. Нидерландците изпитват сериозни трудности досега при гостуванията си, като в четвъртък на мъка победиха 1:0 “Вадуц”. А тимът от Лихтенщайн отправи повече от 20 удара по посока вратата на АЗ. За това, разбира се, си има и обяснение. Гостите от Нидерландия играха с човек по-малк, след червения картон на Ро-Занджело Даал. Така офанзивният играч пропуска първия мач със “сините” на “Васил Левски”.

“Треньорският щаб е запознат с играта на АЗ (Алкмаар) и ще вземе мерки. Апетитът идва с яденето”, каза изпълнителният директор на столичани Боримиров.

А треньорът на “Левски” отлично познава първенството на Нидерландия, след като е бил предводител там преди години.