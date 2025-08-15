Голият Григор тренира горещата Ейса на корта

"Как оценявате моите тенис умения?", пита гаджето на Григор Димитров.
Мексиканската актриса и бивша певица Ейса Гонсалес пусна атрактивни снимки от свои тренировки с най-добрия български тенисист. Това явно е приятната част от неговото възстановяване от контузията.
Димитров претърпя операция, след като скъса гръден мускул в дербито с №1 в света Яник Синер (Ит) на "Уимбълдън". Григор отказа US Open и ще се върне в турнирите най-рано в края на септември.
Ейса се опитва да играе тенис от време на време и преди няколко месеца сподели за преживяванията си с българското гадже на корта.