Рекорд за ВАР намеси в Бистрица

Християна Гутева отменя дузпа. Снимка: Startphoto.bg

Нов рекорд за ВАР поставиха Виктор Вълков и Денислав Сталев на мача ФК ЦСКА 1948 - "Монтана" в Бистрица. Те се намесиха четири пъти само за едно полувреме на мача, завършил 2:1 за домакините.

В 12-ата минута главният съдия Християна Гутева даде дузпа за домакините за нарушение срещу Диало. След това тя бе отменена. 7 минути по-късно Гутева отново посочи бялата точка пред вратата на "Монтана", но и този 11-метров бе отменен.

В 31-ата минута Георги Русев довкарва топката във вратата на Симеонов след отбит изстрел на Браян Собреро. Попадението е отменено заради вдигнат флаг асистент рефера Павлета Рашкова. ВАР се намеси и след 2 минути попадението бе признато за редовно.

4 минути по-късно пък бе признат гол на Диало, след като флага на Рашкова остана долу, но се оказа, че той е в засада и попадението бе отменено.

