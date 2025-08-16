Григор Димитров и компания делят 18,3 млн. долара

Григор Димитров ще участва в разпределението на бонус от 18,3 милиона долара.

Тези рекордни пари са резултат на стратегическия план OneVision на АТП. Кой колко ще вземе, зависи от представянето му на премиум туртирите “Мастърс 1000” през 2024 г.

Бонусът е по-голям със 177% в сравнение с този от предишния сезон. Размерът се обявява по-късно от АТП, защото турнирите от тази категория подлежат на три финансови одита, за да няма съмнения, че всичко е прозрачно.

През 2024 г. Григор игра финал в Маями и четвъртфинал в Париж. На другите турнири резултатите му бяха следните: Индиън Уелс (осминафинал), Монте Карло (III кръг), Мадрид (II кръг), Рим (осминафинал), Монреал (трети кръг), Синсинати (втори кръг) и Шанхай (осминафинал).

В кариерата си до момента Димитров е спечелил от награден фонд 30 385 342 долара (15-и за всички времена), а от началото на тази година - 1 333 363. В момента бившият №3 в световната ранглиста не участва в турнири, тъй като се възстановява след операцията на разкъсан гръден мускул и се очаква да играе в края на септември.