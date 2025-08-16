ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ясни са съперничките на Милена Тодорова в Дрезден

Милена Тодорова Снимки: Велислав Николов

Като потвърждение, че след силния изминал сезон вече е част от елита на биатлона, Милена Тодорова получи покана за участие в реномираното лятно градско състезание, което ще се проведе в Дрезден на 31 август.

Германските организатори обявиха пълния списък на участниците при дамите. Тодорова ще има за съпернички други елитни биатлонистки. Сред тях е французойката Лу Жанмоно, която драматично изгуби спора за световната купа с Франциска Пройс (Гер).

Останалите са Осеан Мишелон (Фр), Каролине Кнотен (Нор), Юлия Джима (Укр), Лоте Лие (Бел), Анамария Лампич (Слвн), Ванеса Фойгт и Юлия Танхаймер (Гер) и Маркета Давидова (Чех).

Български представител ще участва за първи път на подобен род състезание.

