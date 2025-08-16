ЦСКА ще съживява кариерата на 30-годишен ляв бек от Италия, неиграл година

ЦСКА ще се опита да съживи кариерата на 30-годишния ляв бек от Италия Никола Муру, твърди профилът Football news Europe в платформата Х.

30-годишният бранител има 209 мача в Калчото с екипите на "Каляри", "Сампдория" и "Торино". ЦСКА в момента изпитва проблем на левия фланг на отбраната, след като Мика Пинто беше отстранен от първия отбор с решение на новия спортен директор Бойко Величков.

Никола Муру ще излезе без пари на ЦСКА, тъй като свободен агент. Той обаче не играл от една година, през която лекуваше мускулни проблеми. Левият бек през кариерата си има мачове за редица юношески и младежки националния отбори на Италия.