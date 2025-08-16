ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Уважаван сирийски лекар е мъжът, когото Виктор уби...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21117557 www.24chasa.bg

ЦСКА ще съживява кариерата на 30-годишен ляв бек от Италия, неиграл година

2680

ЦСКА ще се опита да съживи кариерата на 30-годишния ляв бек от Италия Никола Муру, твърди профилът Football news Europe в платформата Х.

30-годишният бранител има 209 мача в Калчото с екипите на "Каляри", "Сампдория" и "Торино". ЦСКА в момента изпитва проблем на левия фланг на отбраната, след като Мика Пинто беше отстранен от първия отбор с решение на новия спортен директор Бойко Величков.

Никола Муру ще излезе без пари на ЦСКА, тъй като свободен агент. Той обаче не играл от една година, през която лекуваше мускулни проблеми. Левият бек през кариерата си има мачове за редица юношески и младежки националния отбори на Италия.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)