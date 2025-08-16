Боряна Калейн: Искам да намеря дете със същата силна мечта, каквато имах аз

Искам да намеря дете със същата силна мечта, каквато имах аз, и да му помогна, сподели Боряна Калейн, която сложи край на състезателната си кариера и стана треньор в националния отбор.

Тя описа своя олимпийски момент като 18 години труд, събрани в 12 минути магия.

Шампионката призна, че най-големият ѝ съперник винаги е била самата тя: „Това е една от най-трудните битки – не само в спорта, а във всяка професия. Но с подкрепата на близките и треньорите разбираш, че препятствията често са само в мислите ти. Няма невъзможно.“

„Професионалният спорт е до време. Винаги съм обичала художествената гимнастика и затова оставам. С опита си вярвам, че мога да съм полезна на бъдещото поколение“, сподели Калейн.

Шампионката говори и за трудните моменти по пътя към върха: „Имало е мигове, в които съм искала да се откажа. Но когато мечтата е толкова силна, не си заслужава да спреш“. Най-важната опора за нея са били личният треньор Марияна Памукова, семейството и годеникът ѝ Георги. „Взаимно се стимулираме да се развиваме. Аз съм амбициозна, той също – и това ни дава сили“, каза Калейн пред NOVA.

Днес Боряна мечтае не за нови медали, а да помогне на някоя своя състезателка да извърви пътя към върха: „Искам да намеря дете със същата силна мечта, каквато имах аз, и да му помогна“. В личен план най-голямата ѝ мечта е да създаде семейство.

„Може би хората не знаят колко емоционална съм. Винаги изглеждам обрана, но всъщност вътрешно емоциите са огромни. Важно е обаче да остане усещането, че няма невъзможни неща“, подчерта гимнастичката. А на въпроса дали си е струвало – тя отговаря категорично: „Да. Когато не се отказваш при трудностите, винаги си заслужава“.