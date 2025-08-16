ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пострадалите от земетресението в Тибет започнаха д...

Красимир Инински ще е участва в честванията по повод 100 години бокс в Унгария

Красимир Инински Снимка: Lap.bg

Президентът на Българска федерация по бокс Красимир Инински ще вземе участие в честванията по повод 100 години бокс в Унгария. Той е официален гост на своя колега - олимпийския шампион Ищван Ковач. Събитието ще бъде проведено днес в Будапеща.

Церемонията включва посещение на локациите за предстоящото домакинство на Унгария на Европейското първенство по бокс за мъже и жени до 23 години, както и демонстративни мачове на "Площада на героите". Тя включва и демонстрационна среща между президента на Унгарската боксова асоциация Ищван Ковач и председателя на World Boxing Борис ван дер Ворст.

Унгария е сред водещите боксови нации в световен план. Страната има 10 златни, 2 сребърни и 8 бронзови медала от олимпийските игри. Именно Ищван Ковач печели и последната титла за Унгария - в Атланта през 1996 година.

