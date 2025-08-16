От "Славия" поискаха феновете да се извинят за псувните по адрес на Венцеслав Стефанов

Футболистите и треньорите на "Славия" осъдиха вулгарното поведение на феновете си в Пловдив, където столичани паднаха с 1:2 от "Локо" в среща от петия кръг и останаха с една точка от началото на сезона.

"Обръщаме се към онези привърженици на "Славия", присъствали на срещата с "Локомотив" (Пловдив) на стадиона в парк "Лаута", за да заявим - Всички ние категорично не приемаме вашия брутален и невъздържан начин на протест и недоволство от загубата на отбора, изразен чрез вулгарни нападки, обиди и псувни най-вече към президента на клуба (Венцеслав Стефанов), отправени от част от вас и към ръководителя на пресслужбата на ПФК "Славия".

"Напомняме ви, че пресаташето Борислав Константинов не участва в подбора на футболистите, няма отношение към тяхната подготовка и не дава каквито и да е указания от тактически и игрови характер. Той е еднакво потърпевш като всички в клуба от резултатите и ги изживява със същата тревога и загриженост.

"Неговите задължения са да осигурява обществена подкрепа на действията и проявите на ПФК Славия, както и да създава условия представителите на медиите да вършат своята работа.

"Настояваме за публични извинения от ваша страна към президента и пресаташето за поругания от вас техен авторитет в обществото, личната им чест и достойнство. Апелираме за спазване на коректност в отношенията ни, към повече толерантност и култура, характерни за привържениците на Славия в 112-годишната й история. Самo чрез взаимно уважение и съпричастност бихме могли да излезем час по-скоро от незавидното положение, в което се намираме", пишат треньори и футболисти в писмо до фенове и медии.