Националките загубиха от световния шампион Сърбия първия мач от турнира в Китай

Женският национален отбор по волейбол отстъпи на Сърбия с 1:3 (23:25, 25:22, 18:25, 12:25) в първия си мач от турнира Austiger Cup в Шънджън (Китай).

Световният шампион демонстрира превъзходство във всички елементи на играта, като най-сериозната разлика в класата пролича в четвъртия гейм.

В двубоя за България участие взеха всички състезателки. Най-резултатни с по 9 точки бяха Нася Димитрова и Александра Миланова.

Селекционерът Антонина Зетова започна срещата със следния стартов състав:

Лора Китипова, Микаела Стоянова, Нася Димитрова, Христина Вучкова (к), Мирослава Паскова, Александра Миланова и Мила Пашкулева.

Нашият отбор показа добър баланс при началния удар – 4 аса при 7 грешки. Сърбия рискува повече от сервис, но основната разлика дойде в блокадата (16 точки) и контраатаката (43% ефективност).

Хена Куртагич се отличи с 6 блокади, а Мая Алексич добави още 5. Очаквано най-резултатна за сръбския тим бе Тияна Бошкович, която завърши с 25 точки (59% в атака и 5 аса).

Утре от 12:30 ч. България ще изиграе втория си мач от турнира срещу тима на Нидерландия.