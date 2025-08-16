Слагат седалковите панели на сектор “А” на “Българска армия”

Ръководството на ЦСКА продължава със сериозните инвестиции в клуба. На сектор “А” на “Българска армия” вече пристигнаха седалковите панели и започва монтажът им. Те са на сектора под ложите, които ще са на четвъртия и петия етаж на съоръжението.

Амбицията на строителите е грубият строеж на стадиона да бъде приключен до 19 септември, след което да стартират довършителните работи.

В момента на козирката на сектор “В” се поставя изолационният слой, като всичко започва да придобива завършен вид.

Уникалният стадион за България трябва да бъде готов до края на юни догодина, за да може от новия сезон тимът да се завърне в дома си.

В близките дни ще започне и строежът на два терена на новия дом на школата на ЦСКА, за да могат на тях да тренират децата. Единият ще е естествен, а другият - изкуствен. ЦСКА планира на изкуствения да бъде използвана последен модел трева, която е смес от корк и маслина.

Така ще се избегнат евентуални контузии, защото е доста по-мека от тази, която бе на старите игрища в Борисовата градина.

Около двата терена ще бъдат монтирани на първо време около 40 фургона, където юношите да имат съблекални, места за разбори и всичко друго, което им е необходимо. И те ще дойдат от чужбина, за да са удобни. Подобни фургони има на много места в Европа и са доста добри.

Работата по терените за школата е от изключителна важност, защото сега отборите обикалят София, като се наемат терени, където е възможно.

Вторият отбор на ЦСКА играе мачовете си в Драгалевци, а третият, който е в Югозападната “В” група, домакинства в Костинброд.

За тях е предвиден малък стадион с всички удобства на базата в Панчарево, но още се чака одобрение на промяната на подробния устройствен план, за да се започне строеж. Иначе проектите и на школата, и на базата са напълно готови.

Стадионът ще бъде на мястото на старото стрелбище на ЦСКА, което отдавна е почистено.

Ще се появи и административна сграда за нуждите на клуба, както и покрито игрище, което да се ползва за подготовка през зимните месеци.

До момента на Панчарево се направи ресторант, ремонтираха се съблекалните и фитнеса и терен №3, и се направи отделно игрище за тренировки на вратарите. В момента се чака да порасне тревата на терен №1, защото там тя бе засята, а не бяха използвани чимове. По принцип такъв тип терен издържа доста по-сериозни натоварвания при тренировки.

