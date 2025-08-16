Треньорът на "Левски": Във футбола има огромно количество неясноти

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес сподели, че тимът му го очаква много труден мач във Враца при гостуването на „Ботев".

„Ще играем срещу „Ботев" (Враца), защото това е мачът, който следва в програмата. За въпроси от друг калибър трябва да говори клубът. Аз не обсъждам такива теми", започна Веласкес.

"Имаме тренировка и трябва да видим кой в какво състояние е. Утре имаме също тренировка, има доста часове до срещата, както и друг път се е случвало – има играчи в процес на възстановяване. Няма гаранции, като изключим Сангаре, който със сигурност няма да вземе участие, както и Костадинов, който няма възможност да играе. Като цяло са позитивни отзивите след теста, който направи вчера. Развива се добре контузията му, но няма да играе утре. Останалите са добре, разбира се, всеки с различен брой мачове и натоварване. Добре отговаряме на сгъстения цикъл и календар. Някои играчи са с умора, Търдин завърши и с удар срещата, така че трябва да им следим състоянието", продължи по отношение на контузиите в отбора Веласкес.

„Без съмнение ни предстои труден мач в утрешния ден. Играем като гост. Със сигурност противник, който ще ни затрудни. Няма да бъде никак лесен мач, но ще се опитаме да се подготвим за мача с желание за победа. Никола Серафимов не може да вземе участие, защото не е картотекиран. Вчера взе участие в следобедната тренировка с отбора, но за всички това бе лека тренировка. Тази сутрин тренира индивидуално, вечерта отново ще се подготвя. В добра кондиция се намира, въпреки че не е тренирал с отбор. Както вие знаете според нормативните документи няма как да играе", каза още специалистът.

„Чувствам се перфектно. Изключително доволен съм от това, което се случва, но както съм казвал и друг път след като толкова дълго време съм в тази професия не се водя от емоциите в нито една от ситуациите – дали печелим или губим. Старая се да остана в баланс и така да приема събитията и знаейки във всеки един момент, че това, което предстои, е най-важно.

Всичко, което постигаме е част от тези процеси. Но не обичам да стоя в настоящия момент. Обичам да гледам само напред. С изключителен фокус съм към утрешния мач.

Едва ли трябва да говорим на какъв процент сме се раздали, едва ли има човек, който може да го каже това нещо. В днешния свят със сигурност имаме нужда от усещане за сигурност и спокойствие. В много случаи когато говорим за числа и проценти искаме да постигнем това спокойствие. В този спорт има огромно количество неясноти. Преди всичко трябва да знаем, че тези, които играят, не са машини, а спортисти. Те винаги могат да се колебаят в емоционално състояние. Всичко в състоянието на духа ти е определящо спрямо това дали биеш или губиш. Целта е да тренираме добре и да направим добър мач утре и да продължаваме да се готвим ден за ден. Бъдещето ще покаже това, с което сме се справили и това, с което не сме успели", завърши Веласкес.