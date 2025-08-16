ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Навършиха се две години от убийството на Алексей П...

Най-добрата българска футболистка ще рита за турски гранд

Евдокия Попадинова Снимка: "Бешикташ"

Най-успешната българска футболистка в последните години Евдокия Попадинова ще продължи кариерата си в турския "Бешикташ", след като днес беше представена като ново попълнение.

Попадинова, която миналата година за седми път беше определена за номер 1 при дамите у нас, до момента риташе да "Бризбейн Роар" в първенството на Австралия. За този тим записа 19 мача и вкара 2 гола, като договорът ѝ изтече през месец май и тя стана свободен агент.

Освен в Австралия 28-годишната Попадинова е играла в Италия, Англия, Дания и САЩ.

