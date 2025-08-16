ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте суперекстрите на "Звяра", където Тръмп и Пут...

Португалец започна с ЦСКА

Треньорът Душан Керкев представя Бруно Жордао. Снимка: ЦСКА

Португалският полузащитник Бруно Жордао заяви, че няма търпение да дебютира за ЦСКА.

„Привет на всички в семейството на ЦСКА. Щастлив съм, че вече съм тук. Много съм развълнувам и нямам търпение да играя с червената фланелка и да се видим на стадиона. Само ЦСКА", каза Жордао във видео публикувано в профила на ЦСКА в социалните мрежи.

Новият халф направи първа тренировка с новите си съотборници. Полузащитникът, който вчера подписа официално с „армейците", се включи активно в подготовката на тима на тренировъчната база в Панчарево, а преди началото на заниманието бе посрещнат от футболистите и треньорския щаб с традиционния „тунел".

