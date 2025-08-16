ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте суперекстрите на "Звяра", където Тръмп и Пут...

Времето София 30° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21119908 www.24chasa.bg

Две титли за българските боксьори в Сараево

1028
Българите се представиха успешно в Босна и Херцеговина.

Владимир Давидов и Роселин Бачевски спечелиха златни медали на международния боксов турнир „Мустафа Талиджан" в Сараево. В столицата на Босна и Херцеговина те спечелиха своите финали днес.

В категория до 65 килограма Влади Давидов бе категоричен срещу представителя на домакините Реян Якупович. Играта му донесе и приза за най-добър боксьор, което е огромно признание в конкуренцията на национали от 20 държави. При най-тежките (+90 кг) Бачевски пък не остави шанс на боксьора от Косово – Рахмани Луан.

Освен двата златни медала, България грабна и две сребърни отличия. Те отидоха в ръцете на Джан Фикрет (50 кг) и Николай Иванов (85 кг). С бронз се поздрави Октай Назифов (50 кг). Отборът ни бе воден от треньорите Александър Александров и Фикрет Ереджебов.

Българите се представиха успешно в Босна и Херцеговина.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)