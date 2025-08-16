Националният вратар Митов с първа победа за сезона в Шотландия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След 2 загуби при старта на първенството "Абърдийн" на националния ни вратар Димитър Митов записа първа победа за сезона в Шотландия.

Тимът на българина се класираха за четвъртфиналите в турнира за купата на лигата след 3:0 при гостуването на втородивизионния "Грийнък Мортън".

Митов започна като титуляр и остана на терена през целия мач. Домакините отправиха само един точен удар в рамките на целия двубой, който той спаси.

Головете за "Абърдийн" бяха дело на Сигерт Нилсен (32), Кусини Йеги (37) и Лейтън Кларксън (79).