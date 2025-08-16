ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България победи Австрия за ЧРД на Росен Барчовски и запази шансове в световните квалификации

Националите запазиха някакви шансове да продължат в квалификациите след победата над Австрия в Ботевград. Снимки: Startphoto.bg

Националният отбор на България по баскетбол за мъже победи Австрия 87:78 като домакин в "Арена Ботевград" в третия си мач от група F и записа първи успех в предварителните квалификации за световното в Катар през 2027 г.

На трибуните отново, както при предишното домакинство срещу Нидерландия, бе звездата  Александър Везенков, който лекува контузия.

С победата националите запазиха шансовете си за попадане след първите два тима в групата, които ще се класират за същинския етап. За тази цел българите ще гонят задължителен успех и в последния си двубой на 20 август в Нидерландия.

Селекционерът Росен Барчовски, който е рожденик на днешния 16 август, избра в титулярната петица да започнат Борислав Младенов (най-резултатен с 30 точки), Иван Алипиев, Мирослав Васов, Димитър Димитров и Емил Стоилов.

