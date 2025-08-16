Шампионът Иван Иванов, Димитър Кузманов и още 8 българи на втория "Чалънджър" в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

10 български тенисисти ще участват в турнира АТП "Чалънджър 75" с награден фонд 91 250 евро. Мачовете започват утре с квалификациите на базата на Националния център в София.

Четирима ще започнат директно от основната схема. Поставеният под номер 7 Димитър Кузманов ще играе в първия кръг срещу квалификант. Шампионът от "Уимбълдън" при юношите Иван Иванов също стартира срещу съперник от квалификациите. Полуфиналистът от "Уимбълдън" Александър Василев ще има за съперник номер 4 в схемата Иван Гахов (Русия). Александър Донски ще стартира срещу Даниел Михалски (Полша).

Шестима българи са заявени от квалификациите. В изцяло български мач Пьотър Нестеров среща Виктор Киров. Георги Георгиев ще играе в първия кръг с Святослав Гулин (Русия), Анас Маздрашки срещу Дали Бланч (САЩ), Янаки Милев срещу Сергей Фомин (Узбекистан), а Виктор Марков - с Федерико Бондиоли (Италия).