Мъри Стоилов отново с реми срещу Жозе Моуриньо след трилър в Турция

По подобие на първия мач от миналия сезон (2:2) воденият от Станимир Стоилов отново направи реми срещу "Фенербахче" на Жозе Моуриньо у дома в турската елитна лига.

Двубоят от втория кръг завърши 0:0 и се превърна в трилър с 3 червени картона.

Тимът на Мъри останаха с човек по-малко в 60-ата мин заради втори жълт картон на Хуан. Малко след това съотборникът и капитана "Гьозтепе" Исмаил Кьойбашъ беше изгонен от пейката след 2 жълти каротна.

В 85-ата мин същото се случи и на левия бек на "Фенербахче" Джейдън Остерволде. В 95-ата мин вратарят на домакините Матеуш Лис спаси дузпа на Андерсон Талиска.