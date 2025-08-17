Ямал вкара първи гол с номера на Меси, "Барса" стартира с 3:0 в Примера

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шампионът "Барселона" започна новия сезон в Испания с убедителна победа с 3:0 като гост срещу "Майорка". Шампионите не срещнаха трудности срещу домакините, които играха повече от едно полувреме с девет футболисти.

Рафиня с удар отблизо и асистенция на Ламин Ямал откри резултата още в 7-ата мин.

В 23-ата минута Феран Торес също се разписа във вратата на домакините.

10 мин по-късно Ману Моралес от "Майорка" получи втори жълт и бе изгонен.

Ведат Мурики го последва след грубо нарушение - шут в лицето на вратаря на "Барса" Жоан Гарсия.

В продължението Ямал се разписа за крайното 3:0 и така вкара първи гол с номера на Лионел Меси - 10, който носи от този сезон.