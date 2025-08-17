ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лео Меси донесе победа на "Интер Маями" при завръщането си след травма

1056
Лео Меси Снимка: Ройтерс

При завръщането си след 3-седмична пауза заради травма мегазвездата Лионел Меси имаше ключова роля за победата с 3:1 у дома над шампиона "ЛА Галакси" на "Интер Маями". Аржентинецът започна двубоя от МЛС (първенство на САЩ и Канада) като резерва и влезе след почивката.

В 43-ата мин Жорди Алба бе открил резултата за домакините. В 59-ата мин Джоузеф Пентсил.

Меси вкара своя гол №875 в кариерата, за да направи резултата 2:1 в 84-ата мин. В продължението пък асистира на Луис Суарес за крайното 3:1.

Интер е 5-и в класирането на Източнака конференция с 45 точки, на 7 от лидера "Синсинати", но и с 3 мача по-малко.

