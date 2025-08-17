Наш защитник изпусна да вкара на "Бенфика"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският защитник Атанас Чернев игра 90 мин за "Ещрела" (Амадора) срещу гранда "Бенфика" при загубата с 0:1 у дома във втория кръг на португалския елит.

В 24-ата мин бившият футболист на пловдивския "Ботев" пропусна отлична възможност да вкара гол.

През втората част Чернев направи нарушение за дузпа и получи жълт картон.

От бялата точка гръцкият таран Вангелис Павлидис бе точен за крайното 1:0 в 60-ата мин.

"Ещрела" има 1 точка от първите си два мача в първенството и заема 12-о място, като след тях всички отбори до последната 18-а позиция са без актив.