ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайски изследователи увеличават енергията и издр...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21122096 www.24chasa.bg

Наш защитник изпусна да вкара на "Бенфика"

1080
Атанас Чернев Снимка: instagram.com/_ach9_/

Българският защитник Атанас Чернев игра 90 мин за "Ещрела" (Амадора) срещу гранда "Бенфика" при загубата с 0:1 у дома във втория кръг на португалския елит.

В 24-ата мин бившият футболист на пловдивския "Ботев" пропусна отлична възможност да вкара гол.

През втората част Чернев направи нарушение за дузпа и получи жълт картон.

От бялата точка гръцкият таран Вангелис Павлидис бе точен за крайното 1:0 в 60-ата мин.

"Ещрела" има 1 точка от първите си два мача в първенството и заема 12-о място, като след тях всички отбори до последната 18-а позиция са без актив.

Атанас Чернев Снимка: instagram.com/_ach9_/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)