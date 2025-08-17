България се размина с медал на световното за волейболистки до 21 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Повече от достойното представяне на България на световното първенство за волейболистки до 21 г. завърши с класиране на 4-о място в Сурабая (Индонезия).

Момичетата на селекционера Драган Нешич се разминаха с медал, след като в битката за бронза отстъпиха с 1:3 (19:25, 20:25, 25:14, 21:25) срещу Бразилия.

Ива Дудова отново бе най-резултатна за тима ни с 20 точки. Капитанът Виктория Коева добави 16.

4-ото място е изравнено най-добро постижение на световно за волейболистки до 21 г. след това през 2009 г.