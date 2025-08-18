Надежда на "Черно море" оглушал на една година заради шарка, съдия искал да го спре от първия му мач в Европа

Дебютният гол на 20-годишния Георги Лазаров с екипа на "Черно море" в елита срещу "Ботев" (Пловдив) предизвика противоречиви мнения сред привържениците и на двата отбора.

От една страна, феновете на "моряците" видяха поредния бисер в почти безпогрешната селекция на Илиан Илиев последните сезони. От друга, "канарчетата" със сигурност съжаляваха за поредния талант, отлетял от гнездото.

Първият гол на Лазаров във вратата на "Ботев" (Пловдив) в 17-ата минута на "Тича" стопли сърцата на всички в "зелено-бяло". Нападателят отне спорна топка в средата на терена и с мощен шут от над 20 метра я изпрати във вратата на съперника.

Подобни изпълнения са рядкост в крепостта на "моряците" и точно това накара по-възрастните привърженици на "Черно море" да въздишат по голове от дистанция в близкото и по-далечното минало – на Тодор Атанасов-Барона, Масена Моке (и двата във вратата на "Левски"), Марчин Бургхард...

Съобразителността и усетът за планиране при втория (в съавторство с другото "канарче" с екипа на "Черно море" Димитър Тонев) окончателно му спечелиха симпатии от взискателната публика в "зелено".

Според автора на поредицата книги "110 години ПФК "Черно море" д-р Огнян Калинов Георги Лазаров влиза в историята на клуба като най-младия дебютант, автор на два гола с екипа на "моряците".

Лазаров загатна за потенциала си още при влизането от пейката в срещата за първенството срещу "Локомотив" (София) на стадиона в "Надежда" и особено срещу "Истанбул Башакшекир" в Лигата на конференциите на "Хювефарма Арена".

Трансферът на "Тича"

Наставникът на "моряците" Илиан Илиев следи внимателно изявите на Лазаров с екипа на "Фратрия". Младокът е със статут на преотстъпен от "Ботев" (Пловдив) във втородивизионния тим. Късмет за "Черно море" е и фактът, че след драмата със собственика на "канарчетата" Антон Зингаревич никой в екипа на "жълто-черните" не обръща внимание на изтичащия договор на Георги Лазаров.

Житейската драма

Освен с изявите си на терена Лазаров привлече внимание и със слуховите апаратчета, видими на снимките и близките планове на екрана. Още ненавършил годинка, той губи слуха си след шарка. Семейството му започва борба, за да може да бъде пълноценен.

Тогава ми сложиха апаратчето. Лекарите бяха казали, че няма да проговоря, но с много уроци преборихме и това. Учех буква след буква, срички, думи... Успях да се науча да говоря. Без апаратчето не чувам, но с него всичко е наред. Не ми пречи по никакъв начин да играя футбол", разказва Лазаров.

Най-тежкият период, естествено, е детството. В тази възраст връстниците са жестоки!!! Но всичко това изгражда и характера му.

Снимки: Орлин Цанев

Последното изпитание в тази посока бе гостуването на "моряците" на стадион "Фатих Терим" за реванша с "Истанбул Башакшехир". Реферът Виктор Копиевски от Украйна е категорично против Лазаров да излезе на терена със слуховите апаратчета. След продължителен разговор на висок тон с щаба на "Черно море" Георги записва и първи мач като титуляр в евротурнирите.