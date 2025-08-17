Националките допуснаха обрат от 2:0 срещу Нидерландия на турнира в Китай

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Волейболистките на България бяха обърнати от 2:0 до 2:3 (25:20, 25:22, 17:25, 22:25, 13:15) от Нидерландия във втория си двубой от приятелския турнир в Шънчжън, Китай.

Селекционерът на българския отбор Антонина Зетова отново даде шанс за изява на младите Калина Венева, Димана Иванова, Дарина Нанева и Виктория Нинова, които станаха световни шампионки до 19 години през миналия месец.

Турнирът е част от подготовката на българския тим за предстоящото световно първенство в Тайланд. Утре България в Шънчжън и с канадките, срещу които именно стартираме в групата на мондиала.

В първия си мач от турнира в Китай българките допуснаха поражение с 1:3 (23:25, 25:22, 18:25, 12:25) срещу световния шампион Сърбия.