Младежки национал ще играе в гръцката "Б" група

Валентин Николов позира с фланелката на "Септември". Снимка: клубен фейсбук

Валентин Николов преминава в "Македоникос Неаполис", съобщават от гръцкия втородивизионен клуб. Договорът на 21-годишния халф е за един сезон.

"Валентин е майстор, с много добри подавания, а също така помага при изнасянето на топката и организирането на атаките", се казва в съобщението на гръцкия клуб.

Полузащитникът е юноша на "Локо" (Сф) и записва 115 мача и 6 гола в Първа и Втора лига с представителния отбор на "червено-черните" в периода 2018-2025 г. През сезон 2022/2023 Николов е преотстъпен в "Миньор" (Перник), където изиграва 11 двубоя. В последните осем месеца халфът носи екипа на "Септември" (София).

"Чувствам се много добре, че дойдох в Македоникос. Знам, че клубът има много млади играчи и съм щастлив да съм тук. Ще се опитам да дам най-доброто от себе си", бяха първите думи на младежкия национал на България след трансфера му в Гърция.

