Нов сезон, стар кошмар за "Юнайтед" - 0:1 от "Арсенал" на "Олд Трафорд"

Новият сезон за многострадалните фенове на "Манчестър Юнайтед" започна по кошмарен начин, както премина и завърши миналият - 16-о място във Висшата лига и без трофей.

В първия кръг на английския елит "червените дяволи" паднаха 0:1 на "Олд Трафорд" от вицешампиона "Арсенал".

Италианският защитник на лондончани Рикардо Калафиори бе точен във фаталната за домакините 13-а мин, след като вратарят Алтай Байъндър направи левашка грешка.

При опитите за изравняване и стигане поне до точка тимът мениджъра Рубен Аморим удари на дърво.