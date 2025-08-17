ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лидерът на унгарската опозиция настоя Русия да се ...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21124955 www.24chasa.bg

Станислав Генчев и "Локо" (Сф) първи стопираха "Лудогорец" - 0:0 в Разград

1568
Снимка: Startphoto.bg

Бившият наставник на "Лудогорец" (макар и временен) Станислав Генчев и воденият от него "Локо" (Сф) първи стопираха 14-кратния пореден шампион "Лудогорец" след равенство с 0:0 насред Разград в двубоя от 5-ия кръг на т.нар. наш елит.

Така "орлите" са с 13 точки, а столичани продължават без загуба и с 9 точки в актива си. Съответно "Лудогорец" е първи, но "Левски" (12 точки) в момента играе мач във Враца с "Ботев". "Локо" е на 6-ата позиция.

През първата част именно за гостите бившият нападател на разградчани Спас Делев пропусна чисто положение.

Добри намеси на вратаря Мартин Величков и 2 греди на 2 броя Ерик - Биле и Маркус, лишиха домакините от гол.

Трябва да се отбележи и, че за първи път "Локо" не загуби при гостуване в Разград 

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)