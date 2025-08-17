Станислав Генчев: В първите 5 мача "Локо" (СФ) игра с 3-ма от евроучастниците ни, доволен съм

Наставникът на "Локо" (Сф)Станислав Генчев коментира нулевото реми в Разград срещу серийния шампион "Лудогорец":

"Доволен съм от това, което показа отборът. В атака можем повече. Това беше едно от най-неприятните гостувания. Мачът беше задължителен за тях. Имахме някои чисти ситуации в атака, но заслужено спечелихме точката заради играта в защита и характера в последните минути.

Няма как голмайсторът на отбора да не е важен, но другите се включиха доста добре. Доволен съм. Изпълнихме плана ни в защита, но в атака можем доста повече. В първите пет кръга играхме с три евроучастника, включително и с шампиона на България. Ние сме състав само на няколко месеца - с нов треньор и нова схема. Иска ми се да трупаме точки, но истината е, че във всеки един мач играем за победа."