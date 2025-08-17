И "Левски" със засечка! Крепостта "Враца" удържа 0:0

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Левски" копира "Лудогорец", завършил 0:0 у дома с "Локо" (Сф), и направи също нулево реми, но като гост на "Ботев" в среща от 5-ия кръг на елита, губейки първи точки през сезона.

Крепостта "Враца" удържа натиска на "сините", които отправиха 15 удара, от които 9 точни, срещу 1 на домакините.

Треньорът на столичани Хулио Веласкес опита отново заради ангажимента в Европа да спечели мача с повече от резервите си по подобие на "Спартак" (Вн), но този път не успя. Благодарение определено на бившия вратар на ЦСКА Димитър Евтимов, който направи чудеса, за да запази мрежата на "Ботев" "суха".

Така "Левски" остана втори с 13 точки, колкото има и "Лудогорец, който е с по-добра голова разлика. "Ботев" е 10-и с 4 т.

В 3-ата минута дойде първата добра атака за гостите. Лима я поде отляво, топката мина през Рилдо, след това Фабиен, който намери на скорост Камдем, но ударът на десния бранител срещна външната страна на мрежата.

В 11-ата минута дойде и добра ситуация пред домакините. Хосе Гайегас получи топката в наказателното поле, но ударът му бе блокиран от Цунами.

В 25-ата минута Мазир Сула центрира от корнер и намери Фабио Лима, който чукна с глава и след това нанесе удар с левия крак от малък ъгъл, но Димитър Евтимов успя да избие в нов ъглов удар.

В 30-ата минута „сините" разиграха отлична заучена ситуация. Мазир Сула подаде от фаул към Митков в наказателното поле, но ударът на халфът бе блокиран. След това и Цунами пробва да добави, но Евтимов се справи.

Като цяло първото полувреме премина при не много високи обороти и превес за „сините", но за съжаление без голове.

На почивката Хулио Веласкес направи една промяна, пускайки в игра Борислав Рупанов. „Левски" продължи да владее инициативата, но без да създават кой знае какви положения.

В 53-ата минута Мартин Петков засече центриране от корнер и нанесе опасен удар с глава, преминал на сантиметри над вратата на Светослав Вуцов.

В 60-ата минута Фабио Лима пробва пострелно центриране, което за малко не изненада Евтимов.

В 65-ата минута Рилдо пробва мощен удар, който Евтимов с мъка изби в корнер. В 71-ата минута пак бразилецът пробва удар, но този път доста по-лесен за спасяване от стража на „Ботев" (Враца).

В 76-ата минута имаше уникална ситуация за „Левски"! Центриране отляво намери Рупанов, който свали топката, след което Ради Кирилов, Рупанов и Рилдо стреляха буквално за няколко секунди, но не успяха да поразят вратата на домакините.

В 80-ата минута Димитър Евтимов направи поредно фантастично спасяване след удар на Рилдо и прекрасна атака отляво, започната от Ради Кирилов и преминала през Майкон. В 85-ата минута току-що влезлият Евертон Бала шутира силно над вратата.