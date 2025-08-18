ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Христо Янев: Спряхме много силен "Левски"

1352
Христо Янев Снимка: Startphoto.bg

Старши треньорът на "Ботев" (Вр) Христо Янев коментира правдиво нулевото реми с "Левски".

„Показахме много характер. Искам да поздравя цялата съблекалня – показаха дух, кураж и нещо, което ни липсваше до момента – да не се предаваме, когато ни натискат. Срещнахме силен Левски, с бързи футболисти. Успяхме да измъкнем точката.

От първия кръг казах, че искаме да изградим различен отбор, с приятно лице в Първа лига, да покажем на хората, че може да играем футбол. Преодоляваме всяка трудност и искаме да показваме най-доброто от себе си. Защитаваме цветовете на Ботев Враца и трябва да се борим до край.

„Ако бяха изгонили Асен Митков в първото полувреме, мачът щеше да е по-различен. Левски върви в Европа с широки крачки, заслужават го с футбола, който показват, но ние успяхме да ги спрем с плана, който имахме.

Най-добрата оценка е пълният стадион. Хората ни подкрепят от първата минута и искам да давам всичко, за да се гордее градът с нас."

Христо Янев

